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18 Kasım 2017 16:24

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Ümraniyespor: 0

TFF 1.

TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 0 - Ümraniyespor: 0

18 Kasım 2017 16:24

Lig’in 12. haftasında BB Erzurumspor sahasında Ümraniyespor ile golsüz berabere kaldı



Maçtan dakikalar


6. dakikada Murat’ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Gökhan’ın şutunu kaleci Burak kornere çeldi.


21. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Rangelov’un şutunda kaleci Kaya topu kurtardı.


41. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Tolga’nın ortasıyla buluşan Taylan’ın şutu az farkla auta gitti.


44. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Hamza topu ayağından açınca kaleci Metin topa sahip oldu.


77. dakikada Burhan Eşer’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mert Nobre’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


80. dakikada Silva’nın köşe atışında ceza sahası içinde Aaron’un kafa vuruşu üstten dışarı gitti.



Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Abdullah Bora Özkara xx


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kaya xx, Stephane Acka xx, Murat x (Mert Nobre dk. 58 x), Hamza Younes x (Burhan dk. 58 x), Tolga xx, Gökhan x (Haris Harba dk. 81 ?), Hakan xx, Taylan xx, Lokman xx, Jasmin Scuk xx, Erhan xx


Yedekler: Hakan, Mehmet Ozan, Jasmin Trtovac, Kubilay, Abdulkadir


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Ümraniyespor: Burak x (Metin dk. 31 xx), Aaron Appindangoye xx, Andreas Vasilogiannis xx, Bulut xx, Dimitar Rangelov xx, İbrahim xx, Mehmet Seyfettin xx, Oğuz xx, Cleyton Alexandre Silva xx, Merthan xx, Emircan x (Boca Jean Drole dk. 59 x)


Yedekler: Mustafa, Bahadır, Serdar, Bahadır, Samet, Mücahit, Tarık


Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş


Sarı kart: Erhan (BB Erzurumspor)




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