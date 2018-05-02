TKDK ’dan Erzurum hayvancılığına büyük destek

Başvuru Çağrı İlanı proje müracaatlarını tamamladı.

Çağrı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” başlığı altında yer alan büyükbaş ve küçükbaş süt ve besi hayvancılığı, tavuk, kaz, hindi ve yumurta tavukçuluğu sektörlerine yönelik projelerin destekleneceği açıklandı.

TKDK ‘nın faaliyet gösterdiği 42 ilde belirtilen sektörlere yönelik bahsi geçen yatırımlara büyük ilgi yaşandı.

Erzurum İl Koordinatörlüğü kıyasıya rekabetin yaşanacağı hayvancılık yatırımlarında büyük bir başarıya imza attı. Erzurum İl Koordinatörlüğü, hayvancılık yatırımları kapsamında 50 adet proje başvurusu alarak 42 il içerisinde 3. Sırada yer alırken TKDK ‘nın hayvancılığın merkezi olarak görülen Erzurum ‘da önemli bir lokomotif olduğunu gösterdi.

Konu hakkında İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Öncelikle vatandaşlarımızın hayata geçirmeyi planladıkları yatırım projelerinin başta kendileri olmak üzere Erzurum ‘a ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Aralık 2017 tarihinde kurumumuzun çağrı ilanını duyurması ile birlikte tanıtımlara başladık. 20 ilçemizin tamamında tanıtım faaliyetleri ve birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Köy ziyaretlerinde bulunarak çağrı ilanından haberdar olmayan vatandaşlarımızın kalmaması için bilgilendirmeler yaptık. Ulaşamadığımız vatandaşlarımızın da bu desteklerden mahrum kalmaması için bize ulaşabilecekleri iletişim bilgilerini sms yolu ile kendilerine ilettik. Proje hazırlamaya karar veren vatandaşlarımızın projeleri İl Koordinatörlüğümüze gelene kadar mesai mefhumu göstermeden yardımcı olmaya çalıştık. Tüm gayretlerimiz neticesinde 50 adet proje teslim aldık. Proje sahiplerinin 7 tanesi kadın yatırımcılarımızdan oluşmaktadır. Aile işletmelerinde kadınların rolü her geçen gün artarken bizim kırsal alanlarda yaşayan 7 kadın yatırımcının hibe destek talebinde bulunması bizim için ayrıca sevindirici bir durumdur. Bu projelerimizin 41 adedi Süt Hayvancılığı, 9 adedi ise Besi Hayvancılığı yatırımıdır. Bu işletmelerin hayata geçirilmesi ile bölgemizde ve ülkemizde hayvancılığa ciddi katkılar sağlayacağız. Hayvancılığın merkezi olan Erzurum ‘da hayvancılıkta lokomotif bir rol üstlenmekten gurur duyuyoruz. Bu gururun Erzurum ‘a ait olduğunu biliyoruz.”

Özlü açıklamasını şöyle sürdürdü; “Geçtiğimiz Mart ayı sonunda ise aynı çağrı ilanı kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” başlığında 18 adet başvuru aldık. Bu başvuruların 8 adedi arıcılık ve arı ürünlerinin üretilmesi ve paketlenmesi, 7 adedi kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, 1 adedi su ürünleri yetiştiriciliği, 1 adedi Makine Parkı ve 1 adedi ise Yenilenebilir Enerji yatırımı oldu. Bu yatırımlarda ise 5 bayan yatırımcımız yer aldı. Böylece her iki başlık kapsamında 68 proje başvurusu aldık. Bu başvuruların 37 sinde mevcut işletmelerin modernize edilmesi ve büyütülmesi, 31 adet başvuru da ise yeni işletmelerin kurulması için hibe desteği talep edildi. Tüm projelerimizi en asgari sürede kurum merkezine göndererek yeni yatırımlara vesile olmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu projelerle ilimiz ekonomisine 52,6 Milyon TL tutarında yatırım girdisi kazandırmayı ve 31,3 Milyon TL hibe desteği ödemeyi hedefliyoruz” dedi.