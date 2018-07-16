Tüp bebek tedavisinde dikkat

Dr. Cem Fıçıcıoğlu, tüp bebek tedavisinde başarı için dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğunu söylesi.

Kadın Hastalıklar Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Dr. Cem Fıçıcıoğlu, “Tüp bebek tedavisi uzun süren, çiftler için psikolojik olarak zahmetli ve fedakarlık gerektiren bir süreçtir. Bu sebeple de anne adayları başarı şansını arttırmak için ellerinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Bu süreçten defalarca geçmek, hem zaman hem de ekonomik olarak çifti yıpratabilecektir. Bu sebeple tüp bebek tedavisinde en yüksek faydayı sağlayabilmek için çiftler, gereken önlemleri almalıdır. İlk olarak çiftlerin tedavi hakkında doğru kaynaklardan doğru bilgileri edinmeleri oldukça önemlidir. Bu aşamadan sonra güvenebilecekleri bir merkez bulmaları ve güvenebilecekleri bir doktorla tedaviye başlamaları gerekmektedir. Çiftin kafasında tüp bebek aşamaları ile ilgili sorular mevcut ise rahatlıkla sorabilir ve böylece gereksiz stres yaşanmamış olur” dedi.

Dr. Fıçıcıoğlu, başarıyı etkileyen önemli faktörleri şöyle açıkladı:

“Tüp bebekte başarı şansını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. İlk olarak tedavinin uygulanacağı merkezin başarı oranlarına dikkat etmek gerekmektedir. Merkezin canlı doğum oranlarına bakılmalıdır. Tüp bebek ekibinin tecrübesi ve ilgisi de çiftin sakinleşmesini sağlayacak ve motivasyonunu arttıracak önemli faktörler arasındır. Tüp bebek tedavisinin başarılı olması için tedavi merkezinin fertilizasyon-laboratuarda döllenme başarı oranı değerlendirilmelidir. Bu oran tedavi merkezleri için yüzde 80 ve üzeri olmalıdır. Bunun altındaki oranlarda başarı gösteren tüp bebek merkezleri tercih edilmemelidir. Tüp bebek nasıl yapılır? Merkezde, laboratuvarda blastosiste yani 5.güne kadar giden embriyo oranı da önemlidir. Embriyo dondurma oranı ve gebelik başarısı diğer önemli faktördür. Tedaviyi olumsuz etkileyen en önemli faktörlerin başında stres gelmektedir. Stres hormonları ve üreme hormonları beyinde oldukça yakın konumlardadır. Stresin artması, üreme hormonlarını da etkilemektedir. Bu sebeple de tedavinin başarı şansı düşebilir. Gerekli durumlarda çift, profesyonel yardım almaktan çekinmemelidir. Hamam, sauna gibi sıcak ortamlar hem sperm hem yumurta sağlığını olumsuz etkiler. Ağır egzersizler de tedaviden 3 ay öncesinden itibaren başlayarak kesilmelidir. Sigara içimi en az 2-3 ay öncesi bırakılmalıdır. Tedaviye başlamadan önce sizinle konuşan, güvendiğiniz hekimin tüm işlemlerde olup olmayacağını da sormak gerekir. Tüp bebek merkezlerinde başarıyı etkileyen en önemli faktörlerin başında, merkezin başarı oranları gelmektedir. Başarı oranlarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, canlı doğum oranlarıdır. Bunun yanında tedavi süresince kendini güvende hissetmesi önemlidir.”

Tüp bebek tedavilerinde 3 kere başarısız olunması, tekrarlayan tüp bebek başarısızlıkları olarak geçmekte olduğunu ifade eden Dr. Fıçıcıoğlu, “Bu durumda ek uygulamalardan yardım almak gerekmektedir. Bu yöntemler arasında; genetik tanı yöntemleri, yapay rahim uygulamaları, (çeşitli aşıların denenmesi) mevcuttur. Bu yöntemlerin dışında da gerekli uygulamalara başvurulabilmektedir. Başarısız tüp bebek durumunda önerilebilecek diğer bir yöntem blastokist transferi ve Mitoscore yöntemidir” diye konuştu.

“Başarısız tüp bebekte blastosist transferi”

Blastosist transferinin, hamilelik başarısını arttıran önemli faktörlerin başında geldiğini kaydeden dr. Fıçıcıoğlu, “Anne adayına transfer edilen embriyo sayısının az olduğu ve gerekli durumlarda uygulanan bu yöntem, çoğul gebeliklerin önüne geçilmesini sağlamaktadır. Blastosist transfere rağmen tüp bebek tedavisi başarılı olmamış ise; embriyonun genetik tanısı ve mitoscore testi çalışılmalıdır. Sperm seçiminde mikroçip uygulaması yapılmalıdır. Başarısız tüp bebek tedavilerinde, ikinci denemeye geçilmeden önce başarısızlık sebepleri araştırılmalıdır” açıklamalarında bulundu.