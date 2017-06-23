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23 Haziran 2017 09:51

TYB Erzurum Şubesi iftarda buluştu

Türkiye Yazarlar Birliği’nin (TYB) Erzurum Şubesi tarafından bu sene 2.

TYB Erzurum Şubesi iftarda buluştu

23 Haziran 2017 09:51

si düzenlenen iftar buluşmasında yazar, şair ve dernek üyeleri bir araya geldi.


Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi tarafından düzenlenen iftara yönetim kurulu, şairler, yazarlar, gazeteciler, gençlik birimi ve kadın kolları birimi üyeleri katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Genel Sekreter Yardımcısı Cevat Öksüz, Meclis Üyesi Hüseyin Bekmez, Sanat Merkezi Müdürü Ergün Engin ve TYB Erzurum Şubesi Şeref Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Canım’ın da katıldığı iftar buluşmasının geleneksel hale gelmesi dilekleri paylaşıldı.


TYB Erzurum Şube Başkanı M.Hanefi İspirli bu iftar programlarında Erzurum’daki şair ve yazarlar, dostlar ile buluşmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, Erzurum’da kültür-sanat-edebiyat alanında ellerinden geldiğince hizmet üretmeye gayret ettiklerini söyledi.


Şube Başkanı M.Hanefi İspirli Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e STK’lara ve kültür-sanata olan desteklerinden dolayı hazırlanan plaketi Başkan Vekili Mevlüt Doğan’a verdi.


İftar, “diş kirası” olarak buluşmaya katılanlara kitap dağıtılması ile sona erdi.




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