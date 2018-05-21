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21 Mayıs 2018 09:43

Ümmetin gençleri iftar sofrasında bir araya geldiler

Eğitimlerini Erzurum’da devam ettiren yaklaşık otuz ülkeden 111 uluslararası öğrenci, Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği ve Eğitim Bir-Sen’in düzenlemiş olduğu iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Ümmetin gençleri iftar sofrasında bir araya geldiler

21 Mayıs 2018 09:43


Uluslararası öğrencilere rehberlik yapmak üzere kurulan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER ) ramazan ayının gelmesi ile beraber iftar programlarına hız verdi. Her gün dernek merkezinde yaklaşık otuz kişiye yemek veren ERULDER gönüllü kişi, kurum ve kuruluşların verdiği yemekle misafir öğrencileri bir araya getiriyor.


Eğitim Bir-Sen’in daveti üzerine Asya’dan Avrupa’ya ,Avrupa’dan Afrika’ya kadar yaklaşık otuz ülkeden 111 misafir öğrenci iftar sofrasında bir araya geldi. İslam coğrafyasının değişik bölgelerinden gelen öğrenciler kardeş olmanın mümin olmanın gereği üzere bir sofrada toplandılar. Mısırlı ve Kamerunlu misafir öğrencilerin okudukları Kuran-ı Kerim tilavetiyle açılışı yapılan programda Eğitim Bir-Sen şube başkanı Mustafa Karataş’ın yaptığı konuşmayla devam edildi. Karataş’ın İslam dünyasına birlik beraberlik mesajı verdiği konuşma büyük beğeni kazandı. Ezan vaktinin girmesiyle Mısır’dan ülkemize okumaya gelen Muaz’ın ezan okuması ile oruçlar açıldı. ERULDER yönetim kurulu başkanı Ergün Halis’in yaptığı dua ile yemeğe geçildi. Renkli ve samimi geçen iftar yemeğinin ardından uluslararası öğrencilere çay ikramı yapıldı.




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