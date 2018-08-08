Uyuşturucu tacirlerine droneli operasyon

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcıları ile çevre kent ve ilçelerden çeşitli yol ve yöntemlerle uyuşturucu madde nakleden kişileri yakalamak için harekete geçti. Erzurum’daki çeşitli adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyona, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ekiplerinden oluşan 100 polisin yanı sıra "drone" ve narkotik dedektör köpeği de katıldı. Dronenin şüphelilerin kaçış güzergahlarının belirlenmesi amacıyla kullanıldığı operasyonda Z.Ç., B.K., ile C.B., isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yapılan ara delillendirme ve yakalamalarda daralı ağırlığı 14.19 gram olan esrar maddesi ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler hakkında "iştirak halinde uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Erzurum Aşkale karayolu üzerinde bulunan polis uygulama kontrol noktasında durdurulan, Van’dan İstanbul’a giden bir seyahat firmasına ait otobüste yolcu olarak bulunan Afgan uyruklu H.B., isimli şahsa ait bavulda narkotik dedektör köpeği Çapkın’ın yaptığı arama sonucu anfi içerisine zulalanmış şekilde toplam daralı ağırlığı 835 gram gelen toz esrar maddesi ele geçirildi.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.