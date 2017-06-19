Vali Azizoğlu’nun eşi, çocuklar ile iftarda buluştu

Çocuklarla bol bol sohbet ederek eğitimleri aksatmamaları konusunda tavsiyelerde bulunan Azizoğlu, Çocuk Evi Koordinasyon Merkezinde yapılan çalışmalar hakkında da görevlilerden bilgi aldı.

Devlet korumasındaki çocukların bakım ve rehabilitasyon sürecini yakından takip ettiklerini belirten Azizoğlu, “Çocuklarımızın en iyi imkanlarda yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar, bu ülkenin geleceği. Çocukların yurt ve yuva ortamından arındırılıp, çocuk evleri gibi müstakil ev ortamlarında yaşamaları yaygınlaşıyor. Bu durum çocukların rehabilitasyon sürecine olumlu katkı sağlıyor. Bu gibi organizasyonlarda çocuklarımızla bir arada olmak bizleri mutlu ediyor” dedi.

Programda sonunda çocuklar çeşitli ilahiler seslendirdiler, çocukların seslendirdiği ilahiler Nilgün Azizoğlu’ndan tam not aldı.

Programa katılan çocuklar, iftar programından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Hanımefendi Azizoğlu’na yakın ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

Düzenlenen iftar programına, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nun eşi Nilgün Azizoğlu, Yakutiye Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı’nın eşi Kafiye Helvacı, Çocuk Evi Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde görevli psikolog Büşra Aydın, Öğretmen Fatma Kılçık Karakulak ve sosyal çalışmacı Ayşe Erten katıldı.