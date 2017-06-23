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23 Haziran 2017 12:06

Vali Azizoğlu’nun Ramazan Bayramı mesajı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Azizoğlu’nun Ramazan Bayramı mesajı

23 Haziran 2017 12:06


Vali Azizoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Aziz Erzurum’ lular, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bolluk ve bereketin, huzur ve güvenin yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin zirveye ulaştığı, Ramazan ayını geride bırakarak, sevgimizi, umutlarımızı, kardeşlik ve dostluğumuzu paylaşma, bütün bir toplum olarak kaynaşma günü olan bayrama ulaşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız. Bayramlar sosyal hayatımızın en müstesna ve en güzel zaman dilimleridir. Zira akrabalar arasında ziyaretleşmeler, kaynaşmalar, muhabbetler zirveye ulaşır, gönüller huzur ve sevinçle dolar. Böylece tebessümle anacağımız hoş hatıralar oluşur. Bayramlar, her yıl gelip geçen ve sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, ’’Ben’i’’ ’’Biz’’yapan yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verip, Hakka, hakikate, adalete, ahlak ve fazilete çağırmaktır. Hakikati duyurmak, adaleti yüceltmek, sevgiyi, barışı ve huzuru yaymaktır. Yakınımızdakilerin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı çok özel günlerdir. İdrak edeceğimiz bu bayram, İslam coğrafyası ve insanlık üzerindeki kara bulutların dağılması, ümitsizliklerin ortadan kalkması ve geleceğe umutla bakabilmek için Rabbimizin bizlere bir lütfu, bir ihsanı, bir armağanıdır. O halde en içten temennimiz odur ki; içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin bulunduğu Ramazan ayı ve bayramının bu güzel atmosferi bütün yeryüzünü sarsın. Ne yazık ki; Ramazan bayramımızı idrak ederken, dünyanın çeşitli yerlerinde kardeşlerimizin maruz kaldıkları çileler, savaşlar, sıkıntılar yüreklerimizi burkmaktadır. Yüce Allah’tan dileğimiz, zulme maruz kalmış kardeşlerimizi bir an önce o durumlarından kurtarmasıdır. Saygıdeğer Erzurum’ lular, bu vesileyle kendi muhtaçlarımızı gözetmenin yanında insanlık dramının yaşandığı yerlerdeki insanlara, yardım ve bağışlarımızda lütfen daha cömert olalım. Bu duygu ve düşüncelerimle, Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutluyor, bayramın, ilimize, ülkemize, bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”




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