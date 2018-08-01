Vitamin eksikliği saçları döküyor

Fulya Tezel, vitamin eksikliğinin saçları döktüğünü söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Fulya Tezel, “Saç dökülmesi, son dönemde en sık görülen sorunlardan birisidir. Erkek ve kadınlarda görülen saç dökülmeleri rahatsız edici bir konu halini almıştır. Saç dökülmesinin neden olduğunu anlamaya çalıştığımızda tek bir sebebe bağlı bir durum olmadığı görülüyor. Saç dökülmesinin pek çok nedenleri bulunuyor. Günde 100 adet saç dökmesi uzamanlar tarafından normal bir durum olarak karşılanıyor. Fakat adet sayısı daha fazla artarsa ciddi tehlikeleri de beraberinde ortaya çıkartabilir. Saç dökülmeleri erkek ve kadınlarda farklı nedenlerle ortaya çıkan bir durum olabiliyor. Özellikle mevsim geçişlerinde saç dökülmeleri çok sık rastlanan bir durum olmayı başarıyor. Genetik faktörlerde dökülmenin daha sıklaşmasını sağlayan bir takım etkenler arasında denilebilir. Böyle bir durumda uzman doktorlar tarafından alacağınız başarılı tedavi yöntemleri sonucunda dökülmelerin daha aza inmesini sağlamanız da mümkün olacak” dedi.

“Vitamin eksikliği saç dökülmesine yol açıyor”

Vitamin eksikliğinin insanda pek çok sorunları beraberinde getirdiğini ifade eden Tezel, “Bunlardan birisi de saç dökülmeleriyle ilgili diyebiliriz. Çünkü yeteri düzeyde bir vitamin vücudunuzda yok ise saç dökülmeleri oluyor. İstenmeyen saç dökülmeleriyle karşı karşıya kalınıyor. Genelde saç dökülmesini tetikleyen vitaminler arasında A vitamini ön plana çıkıyor. Hem hamilelik hem de diyet dönemlerinde bu tür sorunlar baş gösterebiliyor. Protein eksikliğine engel olabilmeniz adına mutlaka et, balık ve yumurta, süt ürünlerini çok fazla tüketmeniz gerekiyor. Bu sayede vücudunuzdaki vitamin eksikliğini giderirken, saçın da aynı şekilde beslenmesini sağlamış oluyorsunuz. Vitamin demişken doktorların son zamanda en çok önerdiği önemli dermatolojik uygulamalar içerisinde saç mezoterapisi yer alıyor” diye konuştu.

Saç mezoterapisinin, saçın ihtiyacı olan pek çok vitamini saç derisine enjekte edecek işlemlerden birisi olduğunu kaydeden Tezel, “Böylelikle vitamin, mineral eksikliğinizi bu yola başvurarak sorunsuz şekilde gidermeniz mümkün hale dönüşüyor. Direkt deri altına enjekte edildiğinden dolayı son derece etkili işlemlerden biri olmayı başarıyor. Dışarıdan sürülen ürünlere oranla daha etkili ve sağlıklıdır. Bu yüzden böyle bir sorununuz var ise saç mezoterapisi yöntemine başvurmanız etkili bir çözüm yolu gibi gözüküyor. Saç dökülmesi genetik faktörlere bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. Kimi zaman tomak tomak diyebileceğimiz saç dökülmeleriyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Her ne kadar saç bakımları dökülmeleri engellemek adına yapılsa da çoğu zaman engel olunamıyor. Genetik kaynaklı bir problem olsa bile saç mezoterapisi uygulamasından yararlanabilirsiniz. Bu yöntem her yaş grubuna ait kişilere sorunsuz şekilde uygulanabiliyor. Küçük yaştaki kişilere de ihtiyacı olursa uygulanabilir. Fakat saç mezoterapisi yapılmadan önce ilk olarak saç yapısı incelenip araştırma altına alınmaktadır. Saçın vitamin gereksinimine bağlı olarak hafta da bir yahut iki defa olmak kaydıyla uygulanabiliyor. Eğer aşırı derece de bir vitamin eksikliği söz konusu ise o zaman seansta bir iyileştirme durumu söz konusu olabiliyor” açıklamalarında bulundu.

Kadınlarda olduğu gibi bu işlemin erkekte de rahatlıkla uygulamaya konulduğunu belirten Tezel, “Böylelikle erkeklerde çok sık rastlanan kellik durumu tamamen ortadan kalkmış oluyor. İstediğiniz gür ve hacimli saçlara anında sahip olmaya başlıyorsunuz. Saç mezoterapisinin saçınızın yapısına zararı yoktur. Bu yüzden gönül rahatlığı ile bu işlemden yararlanma şansına sahip olmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede hayalini kurmuş olduğunuz saçlara kavuşabilirsiniz. Çünkü saçınızın vitamin kaybını tamamlayarak uzun ve gür saçlara yeniden kavuşmanızı sağlıyor” şeklinde konuştu.