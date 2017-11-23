Vücuduna kamufle ettiği kaçak sigaralarla yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma sonucu, Ağrı’dan Erzurum’a gümrük kaçağı sigaranın getirilerek Erzurum’da piyasaya sürüleceği bilgisinin alınması üzerine; şüpheli araç durdurularak yapılan aramada, jandarma ekiplerince kaçak sigaranın bulunmaması için, şüpheli sahsın vücuduna sardığı ve elbisesi ile kamufle ettiği bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheliye, 14 bin TL idari para cezası uygulanarak adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.