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10 Temmuz 2018 10:25

Vücutta oluşan egzama problemine dikkat

Dr.

Vücutta oluşan egzama problemine dikkat

10 Temmuz 2018 10:25

Belda Yurtseven Tüner, vücutta oluşan egzama problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Dermatoloji Uzmanı Belda Yurtseven Tüner, “Egzama dediğimiz cilt problemin çeşitleri vardır. Çocukluk çağda başlayan Atopik dermatit, temasa veya mesleksel temasa bağlı kontakt dermatit bazen strese bağlı olan veya enfeksiyon ile tetiklenen numuneler egzama veya nörodermatit gibi. Bazıları tekrarlayıcı olabilir, çeşidine göre tedavileri verilir. Bazı steroidli ponadlar, immunmodulatör kremler, yumuşak yıkama jelleri ve yoğun nemlendirici kremlere gerek duyulabilir tedavide” dedi.


Tüner, tedavi için kortizonlu ilaç tedavisi içinse, “Gerekli ve şiddetli durumlarda tabii ki kullanıyoruz. Kortizon da sonuçta bir ilaç her ilaç gibi yan etkileri olabilir fakat çok sık ve suiistimal edilerek kullanılmadığı ve kontrollü verildiğinde bir sıkıntı olmayacaktır” şeklinde konuştu.


Tedavi yöntemi için öncelikle egzamanın neden oluştuğunun anlaşılması gerektiğini belirten Tüner, tedavi çeşitleri ile egzamadan tamamen kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.




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