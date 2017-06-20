Yakutiye’nin projelerine AB temsilcisinden tam not

AB Temsilcisi Begeot, "Güzel işler yapılmış, sizinle yeni projeler yapmayı gönülden isteriz. Teşekkür Ali Korkut" dedi.

Yakutiye Belediyesi tarafından yürütülen "Kayıtsız Kalmayın" ve "Erzurum Yakutiye’nin Girişimci Kadınları" başlıklı projeler AB temsilcisinden tam not aldı. AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Müsteşarı François Begeot, projelerin işleyişini görmek amacıyla aynı bölümde görev yaptığı Türk temsilci Mehmet Canet Demir ile birlikte Erzurum’a geldi. Belediye Başkanı Ali Korkut’u ziyaret eden François Begeot, projelerin başarısından dolayı Ali Korkut’u kutladı. Begeot, "Çok güzel işler çıkarmışsınız. Gezip gördüm. Yeni projelerde de sizinle birlikte çalışmak isteriz. Erzurum insanı çok çalışkan, belediyeniz güzel bir iş çıkarmış" diye konuştu.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, AB temsilcisi Begeot’a yöresel ehram üzerine el işlemesiyle nakış yapılmış masa örtüsü ve kanaviçeli işleme takım hediye etti. Ali Korkut, Erzurum’un gelecekte ihraç ürünlerinin başında yer almasını beklediği ehramın AB nezdinde de tanınmasını istediğini belirterek "AB temsilcisi yürüttüğümüz iki projeyi de beğendi. Çıkarılan sonuç, yüzde yüz başarıdır. Bu bizim Erzurum halkına sunmaya çalıştığımız katma değerin bir yansıması. İşi iyi yapmak, Erzurum insanına destek olmayı hedeflemek güzel bir şey. AB temsilcisi proje uygulamalarını ve süreci izledi. Çok memnun kaldı. Bizde kendisine Erzurum’un gelecekteki ihraç markalarından biri olmasını beklediğimiz ehram üzerine el işlemesiyle yapılmış masa örtüsü ve kanaviçe işlemeli takım hediye ettik" şeklinde konuştu.

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Müsteşarı François Begeot’un sürecini başarılı bulduğu "Kayıtsız Kalmayın" projesi ile Erzurum Yakutiye’nin Girişimci Kadınları Projesi birebir insanların yararını ve gelişimini hedef alan projeler. Bütçesi 210 bin Avro olan ’Kayıtsız Kalmayın’ projesinde hedef kayıtlı istihdam oranının artması için bölgesel dinamikleri göz önüne alan yenilikçi faaliyetler aracığıyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri uygulamak, kayıt dışı istihdamın azalmasına katkı sağlamak. Proje, 22-23 Mayıs tarihlerinde Ankara’da yapılan tören ile başarı plaketine layık görüldü.

Projeye Erzurum Oto Tamir ve İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Erzurum Marangoz Mobilya Duvarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası paydaş olarak yer alıyor. Proje İştirakçileri; SGK İl Müdürlüğü, İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü, TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü. Projeden 2 bin kişi yararlandı. 201 bin avro bütçeli Erzurum Yakutiye Girişimci Kadınlar projesi ise 100 bayana düz dikiş eğitimi, iletişim ve meslek etiği eğitimleri veriliyor. Temmuz ayı içerisinde de KOSGEB tarafından Girişimcilik eğitimleri verilecek.