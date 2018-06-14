Yazıcı; “15 Temmuz son Haçlı saldırısıdır”

Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, 15 Temmuz’un kimilerine göre darbe, kimilerine göre ihtilal, kimilerine göre kalkışma, kimilerine göre de bir tiyatro bile olsa bunun aslında Anadolu’yu yeniden kontrol etmeye ve ele geçirmeye çalışan Haçlıların son Haçlı saldırısı olduğunu söyledi.

Asırlarca Anadolu’yu almak için onlarca düzenlenen Haçlı saldırılarının başarısız olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Bir gecede ülkemizi Suriye, Irak, Libya, Afganistan ve Mısır yapmaya çalışarak NATO’nun, Birleşmiş Milletlerin müdahalesine zemin hazırlayıp Haçlı ve Siyonist zihniyete ülkeyi, milleti, Anadolu’yu altın tepside sunmak için adları Müslüman, soyadları Türk olan haçı boynundan çıkmamış olanların en son Haçlı saldırısıdır. İşte 21’nci Yüzyılın Bilge Kağanı Devlet Bahçeli beyefendi ve ülkücüler son Haçlı saldırısını geri püskürtmek için ülkesinin, devletinin, milletinin ve ülkeyi idare eden İktidarın arkasında bu Saiklerle ’Elif’ gibi onurlu ve ferasetli bir duruş sergilemiştir" diye konuştu.

Anadolu jeostratejisine benzer Haçlı saldırıların askeri, siyasi, ekonomik ve bunun gibi açılardan devam edebileceğini bu yüzden Cumhur İttifakını dönemin Milli Mücadele Hareketi ile özdeşleştiren Yazıcı; "24 Haziran seçimlerinde Cumhur ittifakı Cumhur iktidarına dönüştüğü takdirde, Meclis’te güçlü MHP güçlü meclis ve tam bağımsız lider ülke Türkiye demektir" dedi.