10 ayda 6 bin 394 çocuk diş taramasından geçti

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nde, 2018 yılının 10 aylık döneminde 6 bin 394 çocuk taramadan geçirildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehir'de bir ilk olarak hayata geçirilen Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, alanında fark oluşturmaya devam ediyor. 2013 yılında Şirintepe Mahallesi'nde hizmete girdiği günden bu yana ücretsiz olarak hizmet veren merkez, Tepebaşı Belediyesi'nin halk sağlığı konusunda gösterdiği hassasiyetin bir ürünü olarak beğeni topluyor. Türkiye'de dördüncü Eskişehir'de ise ilk olan merkezde, 2018 yılının Ocak-Ekim ayları arasında taramadan geçirilen çocuk sayısı 6 bin 394 olurken, tedavi edilen çocuk sayısı ise 2 bin 626'ya ulaştı. Poliklinikte ayrıca 10 aylık süreçte bin 310 çocuğa da florlama yapıldı ve 2 bin 232 çocuğa diş sağlığı eğitimi verildi. Ağız sağlığı hizmetlerinin yanı sıra 4-18 yaş grubu çocuklara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuyor. Bu hizmetten ise 10 aylık süre boyunca yararlanan çocuk sayısı 332 oldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç konuya ilişkin değerlendirmesinde diş sağlığının erken yaşta kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için koruyucu hekimlik çalışması olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğimiz, kaliteli ve ücretsiz sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Burada çocuklarımız diş hekimi korkusu olmadan taramadan geçiriliyor, gerekli durumlarda tedavileri yapılıyor ve sağlıklı bir ağız yapısına kavuşuyor. Ülkemizde birçok olumsuzluk ile boğuşan, maliyetli sağlık hizmetleri ve diş sorunları hakkındaki istatistikler de göz önünde bulundurulduğunda, bu hizmetimizin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılıyor. Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe gülümsemeleri için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ayrıca vatandaşlar Tepebaşı Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği hakkında bilgi almak ve görüşlerini aktarmak için 0 (0222) 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.