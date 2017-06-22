“7. ÜYEP Bellek Olimpiyatı” ve “ÜYEP Mezuniyet Töreni”

Bellek Olimpiyatları ve ÜYEP Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Kongre Merkezi Salon Anadolu’da gerçekleştirilen törene, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan da katılım gösterdi. Törende ÜYEP Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak 10 yıldır bu ailenin içinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “ÜYEP’e 2007 yılında başladım fakat on yılın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. On yıllık çalışma sürecimizde ÜYEP’te emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Sadece ekip arkadaşlarıma değil, öğrencilerimize, velilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Özellikle velilerimiz büyük fedakârlıkta bulundular. İşlerini güçlerini bırakıp zamanlarını çocuklarının eğitimlerine harcadılar. 2016-2017 öğrenim yılı mezun öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi

“Topluma her alanda katkı sunan önemli bir üniversiteyiz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ise, Anadolu Üniversitesi’nin özel eğitim alanında ihtisaslaşmış bir üniversite olduğunu vurguladı. Gündoğan şunları aktardı:

“Gerek Eğitim Fakültemiz gerek Uygulama Birimlerimiz ile özel eğitimin tüm alanlarında yıllardır eğitim vererek topluma her alanda katkı sunan önemli bir üniversiteyiz. ÜYEP de bu özel eğitim alanının önemli birimlerinden biri. On yıldır özel yetenekli çocuklarımızı toplumun saygın kurumlarına hem öğrenci olarak yönlendiriyoruz hem de onların yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Üstün yetenekli olmak, zeki olmak tabii ki önemli şeyler ama asıl önemli olan, sahip olunan bu kapasiteyi toplum ve insanlık yararına kullanmak. Ben inanıyorum ki burada yetişen çocuklar yeteneklerini ülkesinin, milletinin, insanlığın yararına, toplumun gelişmesine, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına, daha adil ve yaşanır bir dünya kurulmasına katkı olarak sunacaklardır. Bu noktada tüm aile bireylerine çok önemli bir görev düşüyor; çocuklarımızı iyi ve ahlaki değerlere bağlı insanlar olarak yetiştirmek.“

ÜYEP’te hizmet veren tüm eğitim gönüllü kadroya teşekkürlerini ileten Gündoğan, mezun olan öğrencilere başarılar dilemesinin ardından konuşmasını sonlandırdı.

“Özel Yetenekler Programı Türkiye’de tek ve değerli bir program”

Konuşmasına bireysel farklılıkların dünyaya renk katan bir olgu olduğunu belirterek başlayan Özel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, “Bütün çocuklarımız çok değerli olduğu gibi hepsinin de kendine has özellikleri var. Biz Özel Eğitim Bölümü olarak bütün gruplarla çok ilgiliyiz. Sorunu olan ve olmayan diye ayırmıyoruz. Aslında kişilerin gereksinimlerine bakıp tüm bireylerin kendine özgü gereksinimleri olduğundan söz ediyoruz. Bunu de destek gereksinimleri olarak tanımlıyoruz çünkü alt yapıyı oluşturmak çok önemli. Anadolu Üniversitesi bu anlamda çok güçlü bir altyapıya sahip. Özel Yetenekliler Programı, Türkiye’de tek ve değerli bir program” dedi.

Özel Eğitim anlamında Anadolu Üniversitesinin bir merkez olduğunu belirten Cavkaytar, bütün çocukların özel eğitim hizmetlerinden aynı şekilde yararlanıp geleceğin aydın gençleri olarak yetişmeleri için çaba harcadıklarına değinerek programı gerçekleştiren ÜYEP Birimini ve gençleri tebrik etti.

Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Kaya, ÜYEP’in eğitim alanında çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Günümüzde birçok pedagojik araştırmalarımız ve çabalarımız var. Bu çabalarımızı destekleyen ÜYEP gibi çeşitli kurumlara da sahibiz. Ben hem Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün hem de Eğitim Fakültesinin desteğiyle böyle bir kurumun bizim bünyemizde olmasıyla gurur duyuyorum. Sayın velilerimize şunu söylemek istiyorum; çocuğunuzun üstün olması önemli değil; gerçekten önemli olan özgün olması. Biz eğitimciler, görevimizi yapıp çocukların özgünlüğünü zamanında keşfetmesini sağlayabilirsek ülkemize en büyük desteği sağlamış olacağız. Bu noktada ÜYEP’in çalışmalarını fazlasıyla destekliyorum ve öğrencilerimize başarılar diliyorum.”

Konuşmaların ardından ÜYEP öğretmenlerinden Selin Bozbey Esmeroğlu’nun sunduğu 7. ÜYEP Bellek Olimpiyatı başladı. 53 öğrenci arasından seçilen 5 öğrencinin katıldığı, üç aşamadan oluşan ve öğrencilerinin birçok alanda yarışıp belleklerini sınadığı olimpiyatlarda başarılı kaydeden öğrencilere Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan tarafından plaket verildi.

7. ÜYEP Bellek Olimpiyatından sonra ise ÜYEP Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Uğur Sak tarafından öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından keplerin atılmasıyla tören sonlandırıldı.