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22 Mayıs 2018 16:22

Açıköğretim KAP Bahar Dönem sonu sınavı gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Kuzey Amerika Programları 2017-2018 Öğretim Yılı bahar dönemi dönem sonu sınavları başarıyla gerçekleştirildi.

Açıköğretim KAP Bahar Dönem sonu sınavı gerçekleştirildi

22 Mayıs 2018 16:22


Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da 20 Mayıs Pazar günü bahar dönemi dönem sonu sınavlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Kuzey Amerika Programlarına kayıtlı öğrenciler, son sınavına Houston, Maryland, New York ve Kanada’nın Toronto kenti olmak üzere dört merkezde girdi. Ayrıca, Türkiye programlarından Kuzey Amerika Programlarına naklini aldırdıktan sonra derslerini tamamlayarak mezun olan öğrencilerin diplomaları da kendilerine takdim edildi.


Program hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin http://usa.anadolu.edu.tr/ adresini ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilecekleri belirtildi.




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