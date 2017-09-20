Açıköğretim Sistemi bünyesinde uluslararası fotoğraf yarışması

Yarışmaya sadece Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Arnavutluk, Azerbaycan, Batı Avrupa, Bosna Hersek, Bulgaristan, KKTC, Kosova, Kuzey Amerika ve Makedonya programlarına kayıtlı öğrencilerin katılabileceği belirtildi. Yarışmanın konusu olarak kültürel değerler (yemek, eğlence, düğün, inançsal ve kültürel törenler, bayramlar, geleneksel oyunlar, sosyal yaşamdan kesitler vb.), tarihi mekanlar, camiler, köprüler, türbeler, evler, ortak sosyal yaşam alanları gibi ortak kültürel değerleri yansıtan başlıklar belirlendi.

"Sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerle etkileşim kurmaya devam ediyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, “Sosyal ve kültürel etkinliklerimiz sayesinde öğrencilerimizle etkileşim kurmaya devam ediyoruz. Bunun son örneklerinden biri olan uluslararası fotoğraf yarışmamız sadece yurt dışı programlara kayıtlı öğrencilerimizi kapsayacak şekilde başlatıldı. Yurt içi programlara kayıtlı öğrencilerimizi kapsayacak şekilde bir ulusal fotoğraf yarışmasının da hazırlıklarına başlandığını söyleyebilirim” dedi.

Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin http://aosyarisma.anadolu.edu.tr/ adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak fotoğraflarını yükleyebileceği ifade edildi. Yarışmaya katılım için son tarihin 29 Eylül olduğu uyarısında bulunuldu.