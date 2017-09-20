Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 11:04

Açıköğretim Sistemi bünyesinde uluslararası fotoğraf yarışması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde ’Kültürel Değerlerimizin İzinde’ adıyla uluslararası fotoğraf yarışması düzenlenecek.

Açıköğretim Sistemi bünyesinde uluslararası fotoğraf yarışması

20 Eylül 2017 11:04


Yarışmaya sadece Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki Arnavutluk, Azerbaycan, Batı Avrupa, Bosna Hersek, Bulgaristan, KKTC, Kosova, Kuzey Amerika ve Makedonya programlarına kayıtlı öğrencilerin katılabileceği belirtildi. Yarışmanın konusu olarak kültürel değerler (yemek, eğlence, düğün, inançsal ve kültürel törenler, bayramlar, geleneksel oyunlar, sosyal yaşamdan kesitler vb.), tarihi mekanlar, camiler, köprüler, türbeler, evler, ortak sosyal yaşam alanları gibi ortak kültürel değerleri yansıtan başlıklar belirlendi.



"Sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerle etkileşim kurmaya devam ediyoruz"


Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, “Sosyal ve kültürel etkinliklerimiz sayesinde öğrencilerimizle etkileşim kurmaya devam ediyoruz. Bunun son örneklerinden biri olan uluslararası fotoğraf yarışmamız sadece yurt dışı programlara kayıtlı öğrencilerimizi kapsayacak şekilde başlatıldı. Yurt içi programlara kayıtlı öğrencilerimizi kapsayacak şekilde bir ulusal fotoğraf yarışmasının da hazırlıklarına başlandığını söyleyebilirim” dedi.


Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin http://aosyarisma.anadolu.edu.tr/ adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak fotoğraflarını yükleyebileceği ifade edildi. Yarışmaya katılım için son tarihin 29 Eylül olduğu uyarısında bulunuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç