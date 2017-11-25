Açıköğretimde ara sınavlar başladı

1 milyon 207 bin 564 öğrenciyi ilgilendiren ara sınavlar, bugün ve yarın devam edecek. Açıköğretim öğrencileri, başarılı bir sonuç alabilmek için 4 oturumda yapılacak olan çeşitli sınavlarda ter dökecek.

Sınavda ter döken bir diğer Açıköğretim öğrencisi Aslı Töngel ise, coğrafya öğretmeni olduğunu ve Açıköğretim sistemini, ikinci üniversite şansı olarak gördüğünü dile getirdi. Töngel, sınavlar ve Açıköğretim sistemi ile ilgili şunları kaydetti:

"Çalışmaya hiç vaktim olmadı. Ama vaktim olsaydı gerçekten iyi geçebilirdi. Güzel bir sınavdı. Ben coğrafya öğretmeniyim.İkinci üniversite şansı olarak katıldım. Açıköğretim sisteminin kesinlikle çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyum bu sistem olduğu için. Tabii, derslere örgün olarak katılma şansı olsa daha iyi. Ama yine de az bir çalışmayla bitirilebilecek bir okul."

"Açıköğretim sistemi, yararlı bir sistem"

Sınavlarının güzel geçtiğini ve Açıköğretim sisteminin ülke için büyük avantaj olduğunu dile getiren Buğra isimli öğrenci ise, "Sınav iyi geçti. Çok zor sormuyorlar. Genelde çalıştığım yerlerden çıkıyor zaten. Onun haricinde bir problem yok. Açıköğretim sistemi, ülkemiz için yararlı bir sistem bence. Örgün okuyamayan insanlar için güzel bir sistem. Türkiye’de de güzel yürüdüğünü düşünüyorum. Başarılı buluyorum" şeklinde konuştu.