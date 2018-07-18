Akademik girişimcilere Anadolu Üniversitesi desteği

Anadolu Üniversitesi öğrenim faaliyetlerinin yanı sıra bünyesinde hizmet veren ARİNKOM TTO aracılığıyla Ar-Ge projelerine verdiği desteklerle dikkat çekiyor. Bu kapsamda pek çok öğretim elemanı ARİNKOM TTO’nun eğitim ve mentörlük hizmetleri sayesinde hibe almaya hak kazanıyor. Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. İlhan Kahraman, “4 Eksenli PC-NC Elyaf Sarma Cihazı” başlıklı projesiyle TÜBİTAK BİGG-1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı” kapsamında TÜBİTAK’tan sermaye desteği almaya hak kazanan 11 girişimciden biri olma başarısını gösterdi. Arş. Gör. Kahraman’a, başarısından dolayı ayrıca ARİNKOM TTO tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan imzalı teşekkür belgesi takdim edildi. Girişimcilere sağladığı eğitim ve mentörlük hizmetleri sayesinde başarısını her dönem arttırma başarısı gösteren ARİNKOM TTO ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi, bundan sonraki süreçte de yeni girişimcileriyle başarı çıtasını daha da yukarı taşımayı hedefliyor.

"Türkiye kompozit ürünlerin lokomotifi durumunda"

Yükseklisans öğrenim döneminden itibaren tabaklı kompozit malzemeler üzerinde çalışmaya başladığını belirten Arş. Gör. İlhan Kahraman, bu malzemelerin hafif ve dayanıklı olmaları nedeniyle gündelik hayatta da tercih edilebilir olduklarına değindi. Formula 1 araçlarında ya da modifiyeli araçlarda bu malzeme türünün sıkça kullanıldığını dile getiren Kahraman, bu alana yönelik yürüttüğü çalışmalarla ilgili şunları aktardı: “Yüksek lisans öğrenimim döneminde karbon fiberlerle ilgili parçaları üreten bir makine üzerinde çalışmaya başladım. Bu teknik aynı zamanda elyaf sarma yöntemi olarak da geçmektedir. Aslında bildiğimiz CNC cihazlarının elyaf sarma yöntemleriyle özdeşleşmiş versiyonları olarak da söyleyebiliriz. Tasarladığımız makine, dönen eksen etrafındaki simetrik bir kalıp üzerine fiberlerin sarılması tekniğine dayalı olarak çalışıyor. Özellikle Orta Doğu’da, iki eksenli elyaf sarma cihazların üretebileceği pek çok ürün bulunuyor. Günlük yaşamda ise su borularını ve bacaları bu ürünlere örnek olarak gösterebiliriz. Ülkemiz de şu anda kompozit sektörünün lokomotifi durumunda yer alıyor. Yani Türkiye’deki ekonomik hacmin yüzde 45’inin bu makinelerin ürettiği elyaf sarma ürünlerin oluşturduğunu söyleyebiliriz.”

"Eksen sayısındaki artış ürün çeşitliğini de beraberinde getiriyor"

Prototipini üretmeye çalıştığı cihazın, 4 eksenli bir sisteme sahip olduğuna dikkat çeken ve eksen sayılarının arttırılmasının gerekliliğini dile getiren Arş. Gör. İlhan Kahraman, “Ülkemizde elyaf ürün hacmi bu denli fazlayken neden bu potansiyeli geliştirmeyelim düşüncesinden hareketle 4 eksenli Kahraman, eksen sayısının 2’den 4’e yükselmesinin sağladığı kolaylıklara ilişkin olarak ise, “Eksen sayısındaki bu değişim sadece silindir ürünlerin değil, basınçlı kapların yanı sıra geometrik ürünlerin de üretimine olanak sağlıyor. Bu cihazlarda üretimini yapabildiğimiz basınçlı kaplara dalgıç tüplerini, geometrik ürünlere ise roket gövdelerini örnek gösterebiliriz. Bu cihazlar, üretim çeşitliliği sağlamalarının yanı sıra kattıkları katma değer açısından da büyük önem taşıyorlar Türkiye’nin, elyaf ürünlerin lokomotifi durumunda bulunması nedeniyle cihazların prototip üzerinde çalışmalarımızı başlattık. Bu alanda kesinlikle 3,4 ve 6 eksenli cihaz üretimi yapılmalıdır” diyerek projenin başlangıç sürecine ilişkin bilgileri aktardı.

“ARİNKOM, projelerimize farklı perspektiflerden bakmamızı sağlıyor”

ARİNKOM’un bu süreçteki katkılarından da bahseden Kahraman, konuya ilişkin olarak, “Projenin teknik detaylarını bilmemize rağmen ARİNKOM, projeleri farklı perspektiflerden bakmamızı sağlıyor. Örneğin projeye başlamadan önce elyaf sarma ürünlerin, Türkiye’deki hacimlerine dair bir bilgim yoktu. Ancak ARİNKOM bu tür konularda hem bilgilendirdi hem de yol gösterici oldu. Bunun yanında teknik açılardan ihtiyaç duyduğumuz konularda da ARİNKOM, uzmanları aracığıyla bizleri destekliyor. Özellikle de TÜBİTAK’a katma değer oluşturacak ürünlere katkıda bulunuyorlar. Biz daha çok parametrelerin ne olduğu gibi teknik konularda çalışıyoruz ancak bunların ardında kalan durumları ise pek göremiyoruz. Bütün bu desteklerin dışında ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi’nin network destekleri de bizler açısından büyük önem taşıyor ” şeklinde konuştu.

Girişimci olmak isteyen akademisyenlere tavsiyelerde de bulunan Arş. Gör. İlhan Kahraman, projelerini hayata geçirip şirket kurmadan önce akademik çalışmaları ile projelerini eş zamanlı yürütebilmeleri için zaman planlamalarını iyi bir şekilde yapmalarının gerekliliğine dikkat çekti. Lisans öğreniminden bu yana elyaf sarma ürünler üzerine çalıştığını dile getiren Kahraman, kendisi gibi şirket kurmak isteyen girişimcilere daha öğrenim hayatları devam ederken çalışacakları konu hakkında belli bir birikime sahip olmalarını önerdi. Projenin bundan sonraki sürecine ilişkin bilgiler de veren Kahraman, “Bundan sonrası için TÜBİTAK’ın onayladığı bir plan var. Bu iş paketlerinin 6 ayda bir raporlanıp TÜBİTAK’a bildirilmiş olunması gerekiyor. Şu an 15 aylık bir proje dönemim var ve bu süreçte de ARİNKOM’un mentörlük konusunda destekleri olacaktır. Bu aşamada ayrıca biz de prototipten seri üretime geçip geçemeyeceğimizi test etmiş olacağız” dedi.