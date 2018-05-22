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22 Mayıs 2018 18:15

Alevler arasında kalan minik kaplumbağanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Eskişehir’de boş arazide çıkan yangında yaralanan kaplumbağanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Alevler arasında kalan minik kaplumbağanın imdadına itfaiye ekipleri yetişti

22 Mayıs 2018 18:15


Edinilen bilgiye göre; Seyitgazi yolu Kalabak su deposu karşısında ot ve ağaç yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine intikal etti. Meydana gelen yangını söndürmek için müdahalede bulunan ekipler, bu sırada alevlerin içinden kurtulmaya çalışan kaplumbağayı fark etti. Yangın esnasında kabuğu hasar gören minik kaplumbağanın bulunduğu alan ve çevresine öncelikli olarak söndüren itfaiye ekipleri, kaplumbağayı kurtararak muhafaza altına aldı. Ardından yangının kalan kısmını da söndüren ekipler, minik canlıyı itfaiye merkezine götürdü. Burada ilk müdahalenin yapılmasının ardından kamlumbağa Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.




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