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19 Kasım 2017 19:52

Aleyna Tilki, sevenleriyle NeoPlus’ta buluştu

Son dönemin gözde şarkıcılarından Aleyna Tilki, Eskişehir NeoPlus Outlet’te hayranlarıyla bir araya geldi.

Aleyna Tilki, sevenleriyle NeoPlus’ta buluştu

19 Kasım 2017 19:52


JLL tarafından yönetilen NeoPlus Outlet’i dakikalar öncesinden dolduran Aleyna Tilki hayranları, genç şarkıcının sahneye çıkmasıyla büyük bir heyecan yaşadı. Konser boyunca Aleyna Tilki’nin seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar, özellikle genç şarkıcının “Sen olsan bari” ve “Cevapsız çınlama” şarkılarına ayrı bir ilgi gösterdi.


Müzik severler, Aleyna Tilki’yi Eskişehir’de görmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Yoğun ilgi sebebiyle çok mutlu olduğunu belirten Aleyna Tilki, “Eskişehir’i çok seviyorum. Size hoşça kal bile demeye içim el vermiyor. Çünkü yeniden buluşacağız. Buna inanıyorum” şeklinde konuştu.




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