’Altın Çocuğun’ FETÖ operasyonlarını eleştirdiği tespit edildi

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir alışveriş merkezinin otoparkına gerçekleşen operasyonda, terör örgütü üyeliğinden aranan ve eşi eski hakim Sevda Güven (45) ile yakalanan 48 yaşındaki Zeki Güven’in, 28 Şubat 2015’te sosyal medya hesabınan, operasyon yapan meslektaşlarını hedef alan paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı.

FETÖ’nün kaset kumpasçısı Zeki Güven’in Twitter hesabından, "Alabildikleriniz de nezaketen sizi evde bekleyen kahramanlar", "Öğrenin şu operasyon yapmayı artık. Evlerden toplayabildiğiniz adam sayısı bir elin parmaklarını bile geçmiyor", "Korkaklar, veremeyecek hesabı olanlar kaçar. Veremeyecek hiçbir hesabımız yok", "Kaçtı, kaçıyordu diyorlar bizim için, merak etmeyin elbette gidip teslim olacağız." ifadelerini kullandığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 171 zanlı hakkında hazırlanan ve Ankara 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki sanıklar arasında yer alan Zeki Güven’in 4 yıldır yer ve kılık değiştirerek kaçtığı bildirildi.