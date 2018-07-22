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22 Temmuz 2018 14:42

Avcılardan Başkan Ataç’a teşekkür

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Avcılardan Başkan Ataç’a teşekkür

22 Temmuz 2018 14:42

Ahmet Ataç ile Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübü yetkilileri bir araya geldi.


Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı İsmail Durmuş ve yönetimini makamında misafir etti. Ziyarette Durmuş ve beraberindekiler, kulüp faaliyetleri hakkında Başkan Ataç’a bilgiler verirken avcılık sporuna sağladığı katkılardan ötürü teşekkür etti.


Başkan Ataç ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti ve avcılığın kulüpler, dernekler bünyesinde ve yasal sınırlar içerisinde yapılmasının önemine dikkat çekti. Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübü’ne çalışmalarında başarılar diledi.


Ziyaret sonunda kulüp yetkilileri Başkan Ataç’a bir teşekkür plaketi ve avcı bıçağı takdim etti.




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