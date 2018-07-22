Avcılardan Başkan Ataç’a teşekkür

Ahmet Ataç ile Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübü yetkilileri bir araya geldi.

Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı İsmail Durmuş ve yönetimini makamında misafir etti. Ziyarette Durmuş ve beraberindekiler, kulüp faaliyetleri hakkında Başkan Ataç’a bilgiler verirken avcılık sporuna sağladığı katkılardan ötürü teşekkür etti.

Başkan Ataç ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti ve avcılığın kulüpler, dernekler bünyesinde ve yasal sınırlar içerisinde yapılmasının önemine dikkat çekti. Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Avcılık Atıcılık Balıkçılık İhtisas Spor Kulübü’ne çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda kulüp yetkilileri Başkan Ataç’a bir teşekkür plaketi ve avcı bıçağı takdim etti.