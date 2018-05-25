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25 Mayıs 2018 13:51

Babasını kelepçeli gören minik kız gözyaşlarına boğuldu

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şahıs adliyeye sevk edildi.

Babasını kelepçeli gören minik kız gözyaşlarına boğuldu

25 Mayıs 2018 13:51

Şüpheli, kelepçeli olarak polis ekiplerinin nezaretinde adliyeye getirildiği sırada, küçük kızı babası için adliye kapısında gözyaşı döktü.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 26,52 gram esrar, 18,31 gram bonzai, 1,50 gram metamfetamin ele geçirildi. 6 şüpheli şahsa "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak", 5 şüpheli şahsa "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, diğer bir şahıs ise adliyeye sevk edildi.



‘Kelepçeli babasını gören minik kız gözyaşlarına boğuldu’


Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye getirilen şahıs, polis ekipleri eşliğinde araçtan çıkarıldı. Bu sırada şüphelinin minik kızı, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin babasını getirdiğini gördü. Daha sonra babasının yanına koşarak ‘Baba’ diye seslendi. Ardından aile yakınları minik kızı kenara çekti. Daha sonra zanlı, polis ekipleri nezaretinde adliye kapısından geçtiği sırada minik kız gözyaşlarını tutamayarak tekrar ‘Baba’ diye ağlamaya başladı.


Öte yandan, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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