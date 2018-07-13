Başkan Ataç fabrika ziyaretlerine devam ediyor

Ahmet Ataç, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikaları ziyaret etmeye devam ediyor.

Ahmet Ataç, ziyaretlerinde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan iki fabrikayı ziyaret etti. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş ile birlikte ilk olarak bir kauçuk fabrikasına giden Başkan Ataç, burada Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Bilge ve yetkililerden üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. Ataç daha sonra fabrikayı gezerek kauçuk ürünlerinin yapım aşamasını yakından inceledi.

Başkan Ataç’ın OSB’de sonraki durağı ise bir elektronik fabrikası oldu. Ataç burada da Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz’dan üretim faaliyetleri hakkında bilgiler aldı ve fabrikayı gezdi. Ataç her iki fabrikada da emekçilere hayırlı işler temennisinde bulunarak kolaylıklar diledi. Ziyaretler hakkında bir değerlendirmede bulunan Başkan Ataç, “Üretim, bir ülkenin ekonomik açıdan ayakta kalabilmesi adına en önemli sütunlardan bir tanesi. Eskişehir’de de hemşehrilerimize istihdam sağlayan fabrikalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmiyorum. Bu fabrikalar hem üretime hem de ekonomimize büyük katkılar sağlıyor. Başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kauçuk fabrikası emekçileri ile birlikte öğle yemeği de yiyen Başkan Ataç, Bilge ve Korkmaz’a Devrim otomobilinin camdan yapılmış birer figürünü armağan etti.