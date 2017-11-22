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22 Kasım 2017 20:50

Başkan Gündoğan trafik kazası geçirdi

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Ankara’da trafik kazası geçirdi.

Başkan Gündoğan trafik kazası geçirdi

22 Kasım 2017 20:50


Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Ankara’da düzenlenen belediye başkanları toplantısına katıldıktan sonra Eskişehir’e doğru yola çıkan Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan kaza geçirdi. Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, Başkan Gündoğan’ın makam otomobiline yandan çarptı. Kazada Başkan Gündoğan hafif yaralanırken, tedbir amaçlı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Başkan Gündoğan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.




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