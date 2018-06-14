Başkan Kalın’ın Ramazan Bayramı mesajı

İnsanların Ramazan Bayramına ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Başkan Kalın, mesajında günün anlamına ve önemine değindi. Bayramların manevi bir iklim sunduğunu hatırlatan Başkan Kalın, "Bayramlar milletçe; sevgi, saygı ve hoşgörünün yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı günlerdir. Bayram günleri, milletimizin bir arada yaşama ve parlak bir geleceği birlikte karşılama arzusunun tazelendiği manevi bir iklim sunar. Sevgileri birleştiren, kardeşlik duygularını pekiştiren, hüzünleri azaltan, sevinçleri çoğaltan, rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’in sonuna gelerek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günün gönüllerimizin huzur, sevgi ve kardeşlik duygularıyla dolmasına, bayram sevinciyle coşmasına vesile olmasını dilerim. Bu duygular içerisinde tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizi arttıran mübarek Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde daha nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.