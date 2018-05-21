Başkan Kazım Kurt, Eskişehirlileri ‘Sanal Devrim’e davet etti

Devrim Erbil’in tuval üzeri yağlı boya eserlerini farklı bir açıdan sanatseverlerin beğenisine sunulduğu Sanal Devrim, sanatseverlere farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Sanal Devrim keyfini yaşayan Başkan Kazım Kurt, Eskişehirlileri bu keyfi yaşamaya davet etti. Devrim Erbil’in birbirinden özel 35 eser sergilendiği “İkili Bakış” Resim Sergisi, teknolojiyle sanatı buluşturdu. Sanal Devrim adı verilen sanal gerçeklik uygulaması sanatseverlerin beğenisine sunulurken; Devrim Erbil, Salvador Dali ve Van Gogh’dan sonra VR çalışması olan ilk Türk ressam oldu. Çağdaş Sanatlar Galerisi’ne giderek Sanal Devrim’i Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, keyifli dakikalar geçirdi. Sanal gerçeklik gözlüğünü takarak, İstanbul siluetini oluşturan birbirinden önemli tarihi yapılar ve sokaklar içinde sanal bir tura çıktı. Devrim Erbil’in tuval üzeri yağlı boya eserlerini farklı bir açıdan ziyaretçilerin beğenisine sunulduğu Sanal Devrim’i oldukça beğenen Başkan Kurt, Eskişehirlileri bu keyfi yaşamak için Çağdaş Sanatlar Galerisine davet etti.

Devrim Erbil’in "İkili Bakış" Resim Sergisi, herkesin kullanımına açık VR uygulama ile 3 Temmuz Salı gününe kadar her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak izlenebilecek.