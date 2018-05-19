Başkan Kurt, Diyanet-Sen Başkanı Köroğlu’nu ziyaret etti

Kazım Kurt, Diyanet-Sen Eskişehir Şube Başkanı İlhan Köroğlu ile bir araya geldi.

Diyanet-Sen Eskişehir Şubesi’ni ziyaret eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Diyanet-Sen Şube Başkanı İlhan Köroğlu ile bir araya geldi. Başkan Kurt, Köroğlu’na çalışmalarında başarılar diledi. Ramazan ayının kötü sözden arınma, yardımlaşma, dayanışma, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendirildiği bir ay olduğunu söyleyen Başkan Kurt, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Herkesin örgütlenmesinden yana olduğunu ifade eden Başkan Kurt, "Ramazan ayında yoğun şekilde çalışan din adamlarımıza önemli görevler düşüyor. Hoşgörü dinimizin iyiliklerini, güzelliklerini yurttaşlarımıza en iyi şekilde anlatmaları gerekiyor" dedi.

Başkan Kurt’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köroğlu ise "Odunpazarı Belediyesi, Ramazan ayında her gün Odunpazarı’nın bir mahallesinde iftar yemeği veriyor, Odunpazarı Belediyesi Aşevi ise binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşımıza sıcak yemek sunuyor. Ben tüm bunlar için Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.