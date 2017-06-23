Bayramda bu yıl trafik havadan kontrol edilecek

Ayrıca bu yıl kazaların yoğun olduğu bölgelerde bayram süresi boyunca havadan da denetimler sağlanacak.

Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürü Recai Öz, her bayram yaşanan trafik kazalarının önüne geçilmesi için tavsiyelerde bulundu. Emniyet olarak hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Öz, sürücülerin, yayaların ve yolcuların da kendilerine düşen görevleri yapmasını istedi. İlk olarak Eskişehir bölgesinden örnek vererek konuşmasına başlayan Öz, "Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak, trafik yönünden vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve keyifli bir bayram geçirmelerini sağlamak amacıyla 186 noktada 166 ekip, 17 yaya toplam 313 personelle bayram süresince her zaman olduğundan daha yoğun ve etkili olarak görevimizin başında olacağız. Eskişehir’de çevre yolunda kazaların yoğun olarak meydana gelmesi nedeniyle, bu bölgede tedbirlerimizi daha da arttırdık. 10 ekibimiz görev yapacak, bunların içerisinde radar ekibimiz de var. Radar ekibimiz sabit ve seyir halinde hız limitlerini aşan sürücülere yönelik yoğun bir şekilde denetim yapacak. Diğer ekiplerimiz de tespit etmiş olduğu kural ihlallerine yönelik etkili ve yoğun bir çalışma yapacak. Amacımız çevre yolunda herhangi bir kazanın meydana gelmemesidir. Ayrıca sürücülerin rahatlıkla görebileceği şekilde yol kullanıcılarını trafik yönünden bilgilendirmenin amaçlandığı pankartları belli noktalara astık" dedi.

"Trafiği güçleştirecek ve engelleyecek şekilde park etmiş araçları mutlaka çektireceğiz"

Önceden aldıkları önlemler ile hata yapan sürücülerin affedilmeyeceğinin sinyalini veren Recai Öz, sadece trafik kurallarına uymanın yeterli olmadığına değindi. Yollarda sevginin, saygının ve hoşgörünün de bulunmasının gerekliliğine vurgu yapan Öz, "Vatandaşlarımızdan, sürücülerimizden beklentilerimiz ise kavşak giriş ve çıkış noktalarına, ikinci sıralara araçlarını park etmemeleri gerekiyor. Belli noktalarda çekicilerimiz konuşlanacak, trafiği güçleştirecek ve engelleyecek şekilde park etmiş araçları mutlaka çektireceğiz. Sürücülerimizin mağdur olmamaları için bu konulara önem vermelerini bekliyoruz. Trafikte kurallara uymanın yanında sürücü, yolcu ve yayaların birbirlerine karşı sevgi, saygı ve hoşgörüyle davranmaları durumunda bir çok sorunun çözüleceğini düşünüyoruz. Yani sadece trafik kurallarına uymak yetmiyor, birbirimize karşı sevgili, saygılı ve hoşgörülü olmak zorundayız" diye konuştu.

"İHA, drone ve helikopterlerle kazaların yoğun olduğu bölgelerde havadan da denetim yapılacak"

Kazaların yoğun yaşandığı yolların havadan izleneceğini aktaran Öz, sürücülerin dikkat etmeleri gerekenleri de sıralayarak şöyle konuştu;

"Öncelikle bayram süresince araçların ve trafiğin artacağını düşünüyoruz. Bu nedenle uzun yola çıkacak, tatil yörelerine gidecek, memleketlerine seyahat edecek sürücülerimiz, yola çıkmadan önce araçlarının teknik ve periyodik bakımlarını kesinlikle yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca rahat bir kıyafetle yolculuk yapmaları daha önemli, emniyet kemerini mutlaka takmaları gerekiyor. Emniyet kemeri kazalarda yüzde 50 ila 75 oranında ölüm ve yaralanmaları azaltıyor. İstatistiki veri olarak bu tespit edilmiş bir sonuç. Ayrıca sürücülerin seyahatleri boyunca ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Sıvı gıdalar tüketmelerini öneriyoruz. Yakın takip yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Yakın takip, önde seyreden araçla diğer aracın yeterli ve güvenli mesafe bırakması anlamına geliyor. Bunu sürücülerimiz nasıl sağlayacak? Hızlarının metre cinsinden yarısı kadar bir mesafe bırakmaları gerekiyor. Yani 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, yeterli ve güvenli bir yolculuk için önündeki araçla arasında minimum 50 metre mesafe bırakması gerekiyor. Bu durumda yeterli ve güvenli bir mesafe sağlanmış oluyor. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğümüz bayram süresi boyunca İHA, drone ve helikopterlerle kazaların yoğun olduğu bölgelerde havadan da denetim yapacak. Sürücülerimizin ve yol kullanıcılarımızın bunlara da dikkat etmesi gerekiyor. Vatandaşlarımıza kazasız iyi bayramlar diliyoruz."