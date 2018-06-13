Berrocal, Eskişehir Basket’e veda etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu yedinci sırada tamamlayarak Play-Off oynayan Eskişehir Basket, İspanyol başantrenörü Josep Maria Berrocal ile yollarını ayırdığını açıkladı. Berrocal ayrılıkla alakalı, “Bugün almış olduğum kararla koçluk kariyerime Eskişehir’de devam etmeyeceğimi sizlere bildirmek isterim. Benim için çok zor bir süreç ve karar oldu. Profesyonel anlamda hep beraber paylaştığımız muhteşem bir sezon oldu ve ayrıca kişisel olarak da hiçbir zaman unutamayacağım bir tecrübeydi. Ailem ve ben, bizi çok büyük bir sevgiyle karşılayan bir kulüp, bir şehir ve bir ülkeye veda ediyoruz. Ve burada hayatımız boyunca yanımızda olacağına inandığımız çok özel dostluklar edindik. Bu fırsat ile tüm destek ve emekleri için başta başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibime ve oyuncularıma teşekkürü borç bilirim. Tüm paydaşlar bir araya gelmeseydi bu seneki başarı mümkün olmazdı. Genel Menajerimiz Derya Yannier’e burada oluşturmak istediği ortamın ve bu kulübün bir parçası olma fırsatını bana verdiği için çok teşekkür ederim. Benim için bir onurdu. Sizleri özleyeceğiz. Fakat elveda demek yerine sizlerin dediği gibi ’Görüşürüz’ demeyi tercih ediyorum” dedi.

Berrocal’e teşekkür edildi

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Berrocal’e teşekkür edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2017-2018 sezonunda takımımızı çalıştıran Başantrenörümüz Josep Maria Berrocal Riera takımımızdan ayrılmıştır. Süper Lig’deki ilk sezonunda takımımızı Play-Off’a taşıyan Berrocal’e teşekkür eder, bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar dileriz.”