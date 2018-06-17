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17 Haziran 2018 14:34

CHP milletvekili adayından şok sözler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Adayı Sibel Yeşildal, bayramlaşma merasiminde Razaman Bayramı’nın Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edildiğini söyledi.

CHP milletvekili adayından şok sözler

17 Haziran 2018 14:34


CHP Eskişehir İl Başkanlığı binasında yapılan Ramazan Bayramı toplantısına, milletvekili adayları, belediye başkanları ve partililer katıldı. Bayramlaşma sırasında milletvekili adayları sırayla konuşmalarını yaparken, Ramazan Bayramı’nın önemine dikkat çekildi. Sıra CHP Eskişehir Milletvekili Adayı Sibel Yeşildal’a geldiğinde, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konuşma duyuldu. Sözlerine Ramazan Bayramı’nı kutlayarak başlayan Yeşildal, "Çok değerli yol arkadaşlarım, öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Bu arada bir konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Biliyorsunuz bize bu bayramları armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını sizlerin huzurunda saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.




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