Daha temiz bir Tepebaşı için çalışmaları tüm bölgede sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sazova Mahallesinde yabani otları temizledi. Gerek kaldırım kenarlarında, gerekse başıboş arazilerde bulunan yabani otlar temizlenirken, 9 ekip halinde rutin temizlik çalışmaları da devam ettiriliyor.

Öte yandan yetkililer, vatandaşlardan özellikle çöp çıkarma saatlerine uymalarını rica ediyor. Zira zamansız çıkarılan çöpler, hem kötü bir görüntü oluştururken, hem de kokuya neden oluyor. Tepebaşı bölgesinde çöp çıkarma saatleri saat 19:00 ile 21:00 arası.