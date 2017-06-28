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28 Haziran 2017 12:51

Daha temiz bir Tepebaşı için

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşındaki rutin temizlik görevlerine devam ederken, yabani otları da biçiyor.

Daha temiz bir Tepebaşı için

28 Haziran 2017 12:51


Daha temiz bir Tepebaşı için çalışmaları tüm bölgede sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sazova Mahallesinde yabani otları temizledi. Gerek kaldırım kenarlarında, gerekse başıboş arazilerde bulunan yabani otlar temizlenirken, 9 ekip halinde rutin temizlik çalışmaları da devam ettiriliyor.


Öte yandan yetkililer, vatandaşlardan özellikle çöp çıkarma saatlerine uymalarını rica ediyor. Zira zamansız çıkarılan çöpler, hem kötü bir görüntü oluştururken, hem de kokuya neden oluyor. Tepebaşı bölgesinde çöp çıkarma saatleri saat 19:00 ile 21:00 arası.




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