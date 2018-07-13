Dr. Murat Aşçı göreve başladı

Murat Aşcı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nün ardından Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde göreve başladı.

Prof. Dr. Taner Güneş yönetiminde hizmet veren Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ekibine katılan Dr. Murat Aşcı, 2006 yılından bu yana Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapıyor. 1981 yılında Bafra’da dünyaya gelen Uzman Doktor Aşçı, 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2006-2012 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamladı. 2014 yılında Katolik Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Departmanı’nda da görev alan Dr. Murat Aşcı’nın omuz-dirsek-diz artroskopisi, eklem hastalıkları cerrahisi, travma cerrahisi, çarpık ayak deformitesi, kalça displazisi, diz ve kalça protezi ile sporcu sağlığı konularında bilimsel çalışmaları bulunuyor. Uzun yıllar Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nde görev yapan Dr. Murat Aşcı “Acıbadem Eskişehir Hastanesi’nde görev almaktan mutluyum” açıklamasında bulundu.