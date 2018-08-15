EGES’den milli gurur

Riva Milli Takım Tesisleri’nde 13-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan, B1 Genç Milli Takım seçme ve geliştirme kampına Eskişehir’den 2 isim çağrıldı. Türkiye’nin başarılı görme engelli spor kulüplerinin sporcuları arasından seçilerek kampa davet edilen ve Eskişehir’i temsil eden sporcular için EGES tebrik mesajı yayınladı. EGES Başkanı İrfan Çetinkuş, yaptığı açıklamada, "Kulübümüz görme engelliler sporu alanında başarılara imza atmaya devam ediyor. İki sporcumuz milli takım geliştirme kampına çağrıldı. Amacımız spor kulübümüzdeki sporcularımızın bu tür kamplara katılarak Şehrimizin adını ulusal ve uluslar arası alanda duyurmaktır" dedi.