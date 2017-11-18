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18 Kasım 2017 15:44

Eskişehir Basket’in rakibi Fenerbahçe

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket, yarın kendi evinde Fenerbahçe Doğuş ile karşılaşacak.

Eskişehir Basket’in rakibi Fenerbahçe

18 Kasım 2017 15:44


Ligde aldığı 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sırada bulunan Eskişehir Basket, zorlu rakibi Fenerbahçe Doğuş’u da devirerek başarısını sürdürmek istiyor. Yarın saat 15.15’de oynanacak mücadelede Siyah Kırmızılı ekip, 6’ncı galibiyetini almak için ter dökecek.


Hazırlıklar tamamlandı


Lige müthiş bir başlangıç yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Eskişehir Basket, hafta boyunca Koç Josep Maria Berrocal idaresinde Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda zorlu maç için hazırlıklarını sürdürdü. Biletlerin tükendiği mücadele için Eskişehir temsilcisi galibiyete kilitlendi. Rakip Fenerbahçe Doğuş, geride kalan 6 haftada 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.


Maça ücretsiz servisler kaldırılacak


5 bin kapasiteli Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nun tamamen dolacağı Eskişehir Basket-Fenerbahçe Doğuş maçında Eskişehir Basket yönetimi taraftarı için ücretsiz servisler kaldıracak. Taraftarlar, yarın saat 15.15’de oynanacak maç için Espark AVM önünden saat 13.30’de kalkacak servislerle salona gidebilecek. Maçın ardından ise aynı servislerle Siyah Kırmızılı taraftar şehir merkezine dönebilecek.




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