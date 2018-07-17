Eskişehir temsilcisi adım adım şampiyonluğa yürüyor

Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Eskişehir temsilcisi Aqua Rugby Warriors, geçen yılki kadrosunu yenilemesine rağmen bu yıl da final grubuna yükselerek ilk dörde girmeyi başardı.

Geçen yılın şampiyonu Eskişehir takımı Aqua Rugby Warriors ilk dörde adını yazdırdı. A Grubu’nda ANKÜ SK ile Aqua Rugby Warriors, B Grubu’nda ise Olympian Akademi SK ile ODTÜ SK final grubuna yükseldi. Bu güne kadar zorluklar içerisinde başarılı sonuçlar aldıklarını ifade eden Aqua Rugby Yönetim Kurulu Üyesi Resul Korucu, takımda 20 yaş üzeri oyuncunun olmadığını aktardı. Korucu, "Bizler Eskişehir’de Ragbi sporunu resmi olarak 2010 yılından bu zamana kadar oynatmaya ve tanıtmaya çalışıyoruz. Çok deneyimli bir antrenörümüz var. Geçen yıl şampiyon yaptığı takımımız da bu sene tamamen bir farklı kadro kurmak durumunda kaldık. Takımımız da 20 yaşında oyuncumuz yok. 16-19 yaşlarındalar. Disiplinli bir çalışma sonrası ilk dörde girmeyi başardılar. Final grubunda daha da iyi bir derece elde edebiliriz. Antrenörümüz Emin Erden’e bu kısa sürede gençlerle yakaladığı başarı için kulübümüz adına çok teşekkür ederim" dedi.

Diğer yandan Eskişehir temsilcisi Ankara Cebeci İnönü Stadı’nda son oynadığı maçta Trakya RK’yı 14-10 yenmeyi başardı.