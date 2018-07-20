Eskişehir Valiliği’nden uluslararası proje

Gençlik çalışmalarında kalitenin arttırılması için proje üretme kapasitesine sahip kurumların aralarındaki işbirliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılan eğitim kursuna Hollanda, İtalya, İspanya, Polonya, Romanya, Makedonya ve Türkiye’den 30 kişi katıldı. Kurs, Erasmus+ programı önceliklerinden olan aktif vatandaşlık, eşitlik, sosyal içerme, dayanışma ve gençlerin girişkenliğini teşvik ederken aynı zamanda gönüllü faaliyetlerinin ihtiyaçlarına cevap aradı. Gençlik ve işgücü piyasası arasındaki bağları güçlendiren projede gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması konusunda bilgi alışverişi yapıldı.

Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı gençlik değişimi projesi, Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu’nun gelecek dönemde gerçekleştireceği gönüllülük projeleri için zemin hazırladı. Katılımcıların temel yeterliliklerinin, sosyal ve dijital becerilerinin geliştirilmesini sağlayan kurs, Eskişehir Valiliği’nin yurtdışındaki ortaklarla ilişkilerini de güçlendirdi.