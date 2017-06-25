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25 Haziran 2017 15:27

Eskişehir’de bayramlaşma

Eskişehir’de, Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma töreni düzenlendi.

Eskişehir’de bayramlaşma

25 Haziran 2017 15:27


Öğretmenevindeki bayramlaşma programına, Vali Azmi Çelik, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Hasan Gönen, Vali Yardımcıları, Ali muhittin Varol, Aslan Avşarbey, İl Jandarma Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, Emniyet Müdürü Engin Dinç, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve protokol üyeleri katıldı.


Bayramlaşmaya katılanlarla tek tek tokalaşan Vali Çelik, yaptığı kısa konuşmada, "Yakın sınırlarımızda özelikle doğu, güneydoğu ve güney sınırlarımızda gelişmeler oluyor. Aslında çok öncesinde başlayan birçok insanın huzurunu kaçıran, aç, açıkta ve sokakta kalmasına neden olan gelişmeler sonucunda devletimiz ve milletimiz niceliğini, göstermek suretiyle ev sahipliğini yaptı. İnşallah ilerleyen süreçte ülkemizin içinde bulunduğu bu coğrafyada huzur, güven, birlik, beraberlik, kardeşlik, tescillenmiş olur. Herkesin bayramı kutlu olsun" dedi.


Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Çelik, daha sonra programdan ayrıldı.




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