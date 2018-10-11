Eskişehir'de en yeni bitki çeşitleri çiftçilere tanıtıldı

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Müdürü Erkan Alkan, İnönü ilçesinde 150 dekar sulu alanda 9 adet ayçiçeği çeşidi, 70 dekar sulu ve kıraç alanda 25 adet buğday çeşidi ve 20 dekar sulu alanda 11 adet mısır çeşidi ile Sivrihisar ilçesinde de 6 dekar sulu alanda 4 adet haşhaş çeşidi kullanılarak toplam 49 adet deneme yapıldığını ifade etti. Alkan, bununla birlikte Alpu, İnönü, Seyitgazi, Odunpazarı ve Mahmudiye ilçelerinde çörekotu; Alpu, İnönü, Odunpazarı, Tepebaşı, Mihalıççık ve Han ilçelerinde lavanta ve İnönü'de karabuğday, Sarıcakaya'da da susam ekilerek toplam 13 adet demonstrasyon (göstererek öğretme) yapıldığını belirtti.

Yapılan denemelerde aynı bitki türünden çok sayıda çeşidin aynı şartlarda yan yana yetiştirildiğini belirten İl Müdürü Alkan, gerçekleşen tarla günleri ile çiftçilerin Eskişehir'in iklim şartlarında yetişen en yeni ve en verimli bitki çeşitlerini karşılaştırmalı olarak görebildiklerini ifade etti. Alkan, “Demonstrasyon çalışmaları sonucunda yapılan tarla günleri ile de ilimiz iklim şartlarında yetişen en verimli ve uygun bitki çeşitleri çiftçilerimize uygulamalı olarak gösterildi. Yapılan deneme ve demonstrasyonlar sayesinde çiftçilerimizin birim alandan elde ettikleri verim ile birlikte gelirleri de artacak” diye konuştu.

Bu şekilde uygulamalı ve görsel olarak yapılan eğitim çalışmalarının çiftçilerin üzerindeki etkisinin önemine vurgu yapan Müdür Erkan Altan, Eskişehir'de yetiştirilen bitkisel ürünlerle ilgili bundan sonrada yoğun olarak deneme ve demonstrasyon çalışmaları yapılacağını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, yapılan haşhaş ve çörekotu demonstrasyonlarının Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, susam demonstrasyonlarının da ESOGÜ Ziraat Fakültesi işbirliği halinde yürütüldüğünü de ifade etti.