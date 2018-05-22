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22 Mayıs 2018 15:30

Eskişehir’de yasa dışı bahis oprasyonu

Eskişehir’de yasa dışı bahis oynatmak yoluyla hesaplarında 133 milyonluk işlem bulunan 16 kişi yakalandı.

Eskişehir’de yasa dışı bahis oprasyonu

22 Mayıs 2018 15:30


Eskişehir’de; "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Örgüt Kapsamında 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet" soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Yasa dışı sanal bahis oynatma yoluyla hesaplarında 133 milyon lira işlem bulunan şüphelilere yönelik 19 şahıs hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Operasyonda ise 16 şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda cep telefonu, sim kartlar, hafıza kartları, dijital materyal, başka şahıslara ait banka kartları, başka şahsa ait banka hesap cüzdanı, yurtdışı şirket evrakı ile yurtdışı konaklama belgeleri ele geçirildi.




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