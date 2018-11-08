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Eskişehir'den Çin yönetimine tepki

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, Çin’in Doğu Türkistan’a yönelik uyguladığı politika ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Doğanses, Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik uyguladığı politika ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.


Dernek Başkanı Ahmet Doğanses yaptığı açıklamada Doğu Türkistanlı Türklere yönelik yapılan zulümle ilgili Çin yönetimini kınadı. Doğanses açıklamasında şunları söyledi:


"Doğu Türkistan'ı sürekli duyarız. Duyarız da içimiz kan ağlar Doğu Türkistan'da yapılan Çin zulmüne. Türkler mazlumlara yüz yıllardan beri kucak açmış, sahip çıkmış ve yanında olmuştur. Mesele Doğu Türkistan olunca sessiz kalmışızdır. Oysa orada zulüm var, baskılar var. En acısı da sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarına göre Doğu Türkistan'da her aileye Çinli bir erkek yerleştirilmesidir. Uygur Türklerine reva görülen vahşi Çin zulmünün altında inleyen Doğu Türkistan'ın yaşadığı zulüm bir tarafta acımız olarak dururken, Türklerin bağımsızlık uğruna ölüme seve seve gideceklerini en iyi Çinliler bilir. Bu Türklerin sönmeyen ateşidir. Son günlerde eğitim kampları adı altında Pekin yönetiminin değişik gerekçelerle soydaşlarımızı toplama kamplarına aldıklarını sıklıkla duyuyoruz. Doğu Türkistanlı soydaşlarımıza baskı ve asimile politikası yürüten Çin yönetimini şiddetle kınıyorum."

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