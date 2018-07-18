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18 Temmuz 2018 13:56

Eskişehir’den gurur tablosu

Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü masa tenisi terfi yarışmalarında ilk dörde girerek 3.

Eskişehir’den gurur tablosu

18 Temmuz 2018 13:56

Lige katılmaya hak kazandı.


Toplam 49 takımın terfi için mücadele ettiği yarışmada yoğun bir emek sarf eden Eskişehir ASP Gençlik ve Spor Kulübü büyük başarı gösterdi. Kastamonu Atatürk Spor Salonu’nda 13-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yarışmaların sonucunda Eskişehir ASP Gençlik ve Spor Kulübü dördüncü oldu. Erkeklerde 32, kadınlarda 17 takımın katıldığı 3 gün süren müsabakalarda kulübün antrenörlüğünü aynı zamanda masa tenisi oyuncusu da olan Rauf Şangar yaptı.


Elde edilen başarının kulübün altyapısını geliştirmek adına da büyük bir adım olacağını ifade eden Eskişehir Masa Tenisi İl Spor Temsilcisi Hasan Aktaş şunları kaydetti:


“Eskişehir’de uzun yıllar sonra ligde bir takımımızın olması gelecek adına bizleri umutlandırdı. Okul ve kulüp takımlarına örnek olacağından bizleri de sevindirdi. Çocukların sporla birlikte daha verimli olmasını sağlıyoruz. Çalışmaları kapalı spor salonlarında yaptığımız için sakatlık gibi problemler de olmuyor. Bunun yanı sıra çocukların duyduğu takdir, sosyal hayatlarında daha mutlu ve verimli olmalarına sebep oluyor. Bu nedenle takımın kurulmasında ve her safhasında emeği geçen Alaattin Doğan’ı, antrenör ve oyuncu olan Rauf Şangar hocamızı, kulüp yönetimini, oyuncuları ve tüm ekibi kutlar başarılarının devamını dilerim.”


Yarışmada birinciliği KKTC Anka Spor elde ederken ilk dörde giren diğer kulüpler arasında İstanbul DSİ Spor ve Ankara Hazer Spor yer aldı. Çoğunluğu eski milli takım oyuncularından oluşan takımlar arasında gerçekleşen müsabakalarda gözlemlenen dostane hava dikkat çekti.




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