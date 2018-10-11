Eskişehir'den ülkeye önemli ihracat atağı

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden olan Eskişehir'de üretilen beyaz eşya, uçak/helikopter motoru, seramik, kiremit, armatür, bisküvi, kek, kuru yemiş ve süt ürünleri gibi gıda ürünlerinin yanı sıra otomotiv sanayi ürünleri; Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Fransa ve Çin başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasına ihraç ediliyor. Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Sarar ve Ömer Benli ile Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk'ün katılımıyla kentin ihracat rakamları ve kentin ihracat potansiyeli değerlendirildi. ESO Yönetim Kurulu Üyesi Emre Sarar, 2017 yılında Eskişehir'de toplamda 2 milyar 292 milyon dolar ihracatın gerçekleştirildiğini açıkladı.

İlk 5'teki firmalar dikkat çekiyor

Açıklanan rakamlara göre kentte bir 2016 yılına göre ihracatta önemli bir artış olduğu gözlenirken ilk 5'teki firmalar önemli katkısıyla oldukça dikkat çekiyor. 2017 yılında 2 milyar 292 milyon dolar olan ihracatta ilk 5 firmanın 1 milyar 360 milyon dolarlık yüzde 60'lık dev payı göze çarpıyor. İlk 5 firmanın ürünleri arasında beyaz eşya, maden, otomotiv ve gıda sanayi yer alıyor. İlk 10'daki firmaların toplam paydaki oranı ise 1 milyar 670 milyon dolar ile yüzde 73 olarak açıklandı.

İhracatta Amerika başı çekiyor

İhracatın ülkelere göre dağılımına da yer verilen açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin her geçen yıl artarak ürün aldığı gözleniyor. 2015 yılında 291 milyon dolar olan ihracat, 2016 yılında 262 milyon dolar, 2017 yılında ise ciddi bir artışla 377 milyon dolara yükseliyor. Diğer ülkeler ise ABD'nin yanı sıra İngiltere, Çin, Fransa ve Almanya olarak açıklandı. En çok ihraç edilen ürünler ise beyaz eşya alanında buzdolabı, ocak, fırın; madende boraks, manyezit, krom, mermer ve nikel; havacılıkta uçak-helikopter motoru, yapısal ve motor parçaları; yapı malzemelerinde PVC, seramik, kiremit, armatür, yapı kimyasalları; gıdada bisküvi, kek, kuru yemiş ve süt ürünleri; otomotiv sektöründe ise kamyon ve otomotiv yan sanayi olarak öne çıkıyor.

"Hedefimiz 2023 senesinde ihracatımızı 5 milyar dolar seviyesine getirmek"

Eskişehir Sanayi Odasında yapılan toplantıda konuşan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Emre Sarar, hedeflerinin 2023 senesinde ihracatı 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak olduğunu aktardı. Sarar, "Eskişehir'de aylara göre ihracat rakamlarına baktığımızda da 2018 Ağustos ayının sonunda birazcık bir azalma ile 78.7 milyon dolar seviyesinde gezmekte. Odamızın bir misyonu var. O da 2023 senesinde ihracatımızı 5 milyar dolar seviyesine getirmek olacaktır. Yapmış olduğumuz ve önem verdiğimiz Uluslararası Rekabet Geliştirme Projeleri (URGE) olacak. Tabi oda olarak en önem verdiğimiz şey ihracat. Biliyorsunuz ki ülkenin de içinde olduğu duruma bakılıp analiz edildiğinde bir kriz havası oluşturulmakta. Ama bizim amacımız burada bu krizi fırsatlara nasıl dönüştürebiliriz onların çözümünü aramaktayız. Krizden koruyan ve firmalarımızı ayakta tutabilecek ilk konu ise ihracat yapmamız. İhracatı nasıl arttırabiliriz, hangi ülkelerden neleri ihraç edebiliriz, o müşterileri nasıl bulabiliriz, oradaki alıcıları kentimize nasıl getirebiliriz, bunların çalışmasını yapmaktayız. Bunla ilgili de URGE projelerine önem vermekteyiz. İlk URGE projemiz yaklaşık 33 firmanın katılımıyla Eskişehir'deki yağı malzemeleri sektöründe bir çalıma yapacağız. Bu proje başlandıktan sonra amaç hangi ülkede, hangi sektörde neler ihraç edebiliriz bunun çalışmalarına başlayacağız. Dediğim gibi 2023'deki hedefimiz 5 milyar dolar seviyesine ulaşmak" şeklinde konuştu.

"Ülke olarak bir seferberlik başlatılması gerektiğini düşünüyoruz"

Emre Sarar'ın ardından konuşan ESO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Benli ise, en çok ithalat edilen ürünlerin belirlenmesi ve rakamsal bazda üst sıralarda olan ithalat rejiminin aşağı çekilmesi ile alakalı seferberlik başlatılması gerektiğini söyledi. Ülke adına ithalat alanında gereken yatırımları yapmaya hazır olduklarını belirten Benli, "Tabi ihracat rakamları üzerinde duruyoruz. İhracatta bir açığımız olduğunu biliyoruz. Bu açığı oluşturan etmenlerden bir tanesi de ithalat rakamlarımızın yüksek olması. İthalat rakamlarımızın son döviz artışları sebebiyle yüksek bir azalış olduğunu görüyoruz. Ama maalesef ülkemizde yapılan üretimlerin büyük bir çoğunluğu da ithalata dayalı bir üretim. Şöyle bir seferberlik başlatılabileceğini düşünüyoruz. Ülke olarak bir seferberlik yapılması gerekirse, ülkemizde ithal ürünlere dayalı işlemlerin neler olduğu bakanlık tarafından çıkarılırsa, en çok ithalat yapmış olduğumuz ürünler çıkarılırsa ve bu en çok rakamsal bazda üst sıralarda olan ithalat rejiminin aşağı çekilmesi adına bir seferberlik başlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu en çok ithal edilen ürünlerin hangisi Türkiye'de üretilebilir. Hangi şehirde üretileceği önemli değil. Biz Eskişehirli sanayiciler olarak bu ithalat yapılan ürünlerin ülkemizde üretilmesi adına gerekli yatırımları yapmaya hazır sanayicileriz. Yıllar önce devrim arabasını yapmış, bu hayata geçirmiş sanayicilerin çocukları olarak bunları yapmaya hazırız” dedi.