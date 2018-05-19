Eskişehir’in en büyük açık otopazarı Tepebaşı’nda

Muttalip mevkiinde, Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü karşısında hizmet verecek ikinci el otomobil pazarı, ikinci el otomobil alım satımı yapmak isteyen vatandaşların, yaz ve kış koşullarında hizmet almalarını sağlayacak şekilde düzenlendi. Eskişehir’in en büyük ikinci el otomobil pazarı olacak tesiste pazar günleri saat 07.00-16.00 saatleri arasında 10 lira bedel karşılığında hizmet verecek. Açılış haftasında 20-27 Mayıs tarihlerinde ücretsiz olacak tesiste yurttaşların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir de kafeterya bulunuyor. Açık otopazarının işletmesi Tepebaşı Belediyesi ile yapılan protokolle Tepebaşı A.Ş. tarafından yapılacak.