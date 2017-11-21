Eskişehir’in ilçeleri kara büründü

Sarıcakaya ve Günyüzü ilçesi sakinleri, güne kar sürpriziyle uyandı. Evlerinden çıkan vatandaşlar, karşılarında beyaz örtüyü görünce şaşırırken aynı zamanda da sevindi. Sarıcakaya ilçesinde yollarda da zaman zaman kar dolayısıyla zorluklar yaşanırken görüş mesafesi de yer yer yağışın etkisiyle 100 metreye kadar düştü.

Günyüzü ilçesinde bulunan 1819 rakımlı Arayıt Dağı’na da mevsimin ilk karı düştü. İlçe merkezinde karla karışık yağmur devam ederken, yağışın şimdilik herhangi bir aksamaya yol açmadığı öğrenildi.