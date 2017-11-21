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21 Kasım 2017 09:49

Eskişehir’in ilçeleri kara büründü

Eskişehir’in bazı ilçelerinde gece geç saatlerde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili olurken yüksek kesimler de beyaza büründü.

Eskişehir’in ilçeleri kara büründü

21 Kasım 2017 09:49


Sarıcakaya ve Günyüzü ilçesi sakinleri, güne kar sürpriziyle uyandı. Evlerinden çıkan vatandaşlar, karşılarında beyaz örtüyü görünce şaşırırken aynı zamanda da sevindi. Sarıcakaya ilçesinde yollarda da zaman zaman kar dolayısıyla zorluklar yaşanırken görüş mesafesi de yer yer yağışın etkisiyle 100 metreye kadar düştü.


Günyüzü ilçesinde bulunan 1819 rakımlı Arayıt Dağı’na da mevsimin ilk karı düştü. İlçe merkezinde karla karışık yağmur devam ederken, yağışın şimdilik herhangi bir aksamaya yol açmadığı öğrenildi.




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