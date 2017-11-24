Eskişehirli iş adamlarından emniyete 3 yeni araç

Eskişehir Huzur Sevenler ve Destekleyenler Derneği tarafından alınan araçlar Polis Evi’nde düzenlenen tören ile teslim edildi. Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "Eskişehir halkının huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadelede araç ve gereç yönünden her daim kendisini yenileyen Emniyet Müdürlüğümüz, Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenli olarak tahsisi yapılan araçlarının yanı sıra ilimizin hayırsever iş adamlarının da desteklerini görmektedir. Törende Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Huzur Sevenler ve Destekleyenler Derneği Başkan ve dernek üyesi hayırsever iş adamlarımıza, Emniyet Müdürlüğümüze şimdiye kadar yapmış oldukları maddi manevi destekleri ve dernek çalışmalarından ötürü teşekkürlerini bildirmiş ve plaket vermiştir" denildi.