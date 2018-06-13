Eskişehirspor mali kongresi gerçekleştirildi

Mali açıdan zor günler geçiren Eskişehirspor kongre heyecanı yaşıyor. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ilk olarak mali kongre gerçekleşti. Eskişehirspor’un mevcut borcunun 153 milyon olduğu açıklanırken, Başkan Halil Ünal bir konuşma yaptı. Eskişehirspor’un 20 milyon lira kaynak ile Spor Toto 1. Lig’de kaldığını belirten Halil Ünal, “Biz bundan 4 ay önce bu takımı aldığımızda 186 milyon ve diğer borçlar ile salondan çıktık. Ama arkadaşlar çalışmadan bilanço yapmışlar. Şimdiki borç az önce açıklandı. Kulüp alacaklarını borçtan düştüğünüzde 149 milyon lira borcu vardır. Bu, bugün itibariyle ödeme yaparsanız borç budur. Bulunduğunuz ligde geliriniz 8 milyon 400 bin liradır. Borcunuzun faizi de 8 milyondur. O vakit çözüm layık olduğumuz Süper Lig’dir. Para; üst ligdedir.

Bir sürü gelir kaynağı bulabilmemiz mümkün. Eskişehirspor’un bu mali kongresi. Bundan sonra bir seçimli olağanüstü genel kongre var. Biz asıl bunu konuşalım, ne yapağız? Çünkü borç budur, itirazı olan varsa yargı acıktır. ‘Benim de bu kulüpte alacağım var, yazmamışlar’ diyen varsa belgesini getirir koyarız. 20 milyon kaynak bulmak çok güçtü. Bu kulübün bu yıl ligde kalması gerekiyordu. Bulunduğumuz ligin kıymetini bilmemiz lazım. Bundan sonraki nefes Süper Lig’dir" dedi.

Konuşmanın ardından mali kongre tamamlanırken, 15 dakikalık aranın ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kongre başlayacak.