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21 Temmuz 2018 18:04

Eskişehirspor:4 - Hacettepe:2

Eskişehirspor, hazırlık maçında karşılaştığı Hacettepe’yi 4-2 mağlup etti.

Eskişehirspor:4 - Hacettepe:2

21 Temmuz 2018 18:04


Bolu kampının ilk hazırlık maçında TFF 2.Lig takımlarından Hacettepe ile karşılaşan Eskişehirspor, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Mücadeleye hızlı başlayan Hacettepe, henüz maçın 2. dakikasında Cengizhan Akgün ile öne geçti. Karin ile beraberliği sağlayan Es-Es, Kerim Avcı’nın penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Yeniden sahne alan Karin skoru 3-1’e getirirken, 78. dakikada serbest vuruşu kullanan Mustafa Seyhan güzel bir golle skoru 3-2 yaptı. 82. dakikada ceza sahası içerisinde şık çalımlar ile rakiplerini geçen Kaan Gül, maçın skorunun 4-2 olduğunu ilan etti.


Öte yandan mücadeleyi Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici yan yana izledi.




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