Diğer
Kategoriler
21 Temmuz 2018 12:41

Eskişehirspor’un Bolu kampı devam ediyor

Yeni sezon hazırlıkları için Bolu’yu tercih eden Eskişehirspor’da çalışmalar son hız devam ediyor.

Eskişehirspor’un Bolu kampı devam ediyor

21 Temmuz 2018 12:41


Bu sezon hedefi şampiyonluk olarak çizen Eskişehirspor’da, son olarak 8 oyuncu ile sözleşme imzalandı. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte, dün öğlen saatlerinde Bolu’ya hareket edildi. Akşam saatlerinde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde bir antrenman gerçekleştiren Eskişehirspor, ısınma hareketleri, arttırmalı koşular, pas çalışması, tam saha oyunun ardından stretching ile çalışmalarını tamamladı. Bugün yapılan antrenman ise, yaklaşık 50 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5’e2 top kapma, dar alan oyun, yan top çalışmasının ardından stretching ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç